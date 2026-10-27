तेज गेंदबाजों की शामत या स्पिनर्स की धुनाई, किसके खिलाफ ज्यादा बरसता है अभिषेक शर्मा का बल्ला?

Abhishek Sharma Batting Stats: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला मंगलवार को वेलिंगटन में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पलटवार करते हुए सीरीज में वापसी करना चाहेगी। ऐसे में कीवी टीम की कोशिश शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की होगी। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की नजर शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर भी होगी। उन्हें रोकने के लिए कीवी टीम ने खास रणनीति जरूर तैयार की होगी। आखिर हालिया आंकड़े क्या बताते हैं? तेज गेंदबाजों के सामने अभिषेक का बल्ला ज्यादा गरजता है या स्पिनर्स उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं? आइए, आंकड़ों के जरिए समझते हैं।