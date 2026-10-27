NZA vs INDA: भारत की उम्मीदों पर फिरा पानी, अंपायर्स ने लंबे ड्रामे के बाद जीता हुआ मैच खराब रोशनी के चलते ड्रॉ घोषित किया

New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test Highlights: भारत ए और न्‍यूजीलैंड ए के बीच लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेला गया चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्‍ट बराबरी पर खत्‍म हुआ है। इस मुकाबले में भारत की पहली पारी में महज 113 रन सिमट गई थी, जिसके बाद कीवी टीम ने अपनी पहली पारी में 317 रन बनाते हुए 204 रन की बढ़त बनाई। इसके बाद टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में जबरदस्‍त कमबैक करते हुए 516 रन बनाते हुए न्‍यूजीलैंड के सामने 313 रन का टारगेट रखा। लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी न्‍यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 187 रन बनाकर खेल रही थी। यहां से भारत को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की दरकार थी और 18 ओवर भी बाकी बचे थे। लेकिन, कम रोशनी के चलते मैच रोक दिया गया। इसके बाद अंपायर्स ने कम रोशनी के चलते मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया। इस तरह भारत को जीते हुए मैच में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा।