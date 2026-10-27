Arshdeep Singh T20I Record: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत के स्टार पेसर अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। वह इतिहास रचते हुए 149 टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करते हुए सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने बहरीन के तेज गेंदबाज रिजवान बट के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 148 विकेट दर्ज हैं। अर्शदीप यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।