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अर्शदीप सिंह ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल, सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे तेज गेंदबाज बने

Arshdeep Singh: अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए है। इस मामले में उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेते ही बहरीन के सीमर रिजवान बट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 27 Oct 2026, 1:36 PM IST

Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंह को विकेट की बधाई देते साथी खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Arshdeep Singh T20I Record: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारत के स्टार पेसर अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अहम मुकाम हासिल कर लिया है। वह इतिहास रचते हुए 149 टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करते हुए सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने बहरीन के तेज गेंदबाज रिजवान बट के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 148 विकेट दर्ज हैं। अर्शदीप यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सीमर्स

रैंकगेंदबाजटीमविकेटस्ट्राइक रेट
1टिम साउथीन्यूजीलैंड16416.7
2मुस्तफिजुर रहमानबांग्लादेश16317.1
3अर्शदीप सिंहभारत149*14.0
4रिजवान बटबहरीन14814.1
5मार्क अडायरआयरलैंड14215.1

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Updated on:

27 Oct 2026, 1:36 PM IST

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