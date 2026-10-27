NZ vs IND, 3rd T20I Toss: भारत ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड पहले करेगा बैटिंग; तीन बदलाव के साथ उतरी कीवी टीम

भारत से टॉस हारने के बात न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर बोले, 'पिच अच्छी लग रही है। इस पर गेंद तेजी से आएगी और उछाल भी मिलेगा। हवा नहीं चल रही है, जो अच्छी बात है। मैदान का आकार भी पिछली जगह से थोड़ा अलग है। हम जानते हैं कि भारत एक मजबूत टीम है, इसलिए हमें पूरे मैच में अच्छा खेलना होगा और अपनी पकड़ ढीली नहीं छोड़नी होगी। न्यूजीलैंड की टीम में तीन बदलाव हुए हैं। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और नाथन स्मिथ बाहर हैं, जबकि मैथ्यू फिशर, काइल जैमीसन और एडम मिल्ने को टीम में मौका मिला है।