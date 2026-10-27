New Zealand A vs India A 1st Unofficial Test: भारत ए ने न्‍यूजीलैंड ए के बीच चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्‍ट लिंकन के बर्ट सटक्लिफ ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में अपनी पहली पारी में महज 113 रन पर सिमटने वाली भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में शानदार कमबैक किया और स्‍कोर बोर्ड पर 516 रन लगाते हुए न्‍यूजीलैंड के सामने 313 रन का लक्ष्‍य रखा। मुकाबले के आखिरी दिन न्‍यूजीलैंड की टीम 132 के स्‍कोर पर अपने छह विकेट गंवा चुकी है। अब यहां से भारत को जीत के लिए चार विकेट की दरकार है। चाय काल तक कर्टिस हीफी 96 गेंदों पर 58 रन और फ्रेजर शेट शून्‍य पर खेल रहे हैं। वहीं, भारत की ओर से आकिब नबी ने जबरदस्‍त प्रदर्शन करते हुए शुरुआती तीन विकेट अपने नाम किए हैं।