NZ vs IND: भारत-न्यूजीलैंड मैच से पहले वेलिंगटन में चल रही तेज हवा, प्रैक्टिस करना भी हुआ मुश्किल, BCCI ने पोस्ट किया वीडियो

New Zealand vs India 3rd T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच मंगलवार को तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला वेलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से ठीक पहले निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वेलिंगटन में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडिया अपने आधिकारिक एक्‍स अकाउंट से पोस्‍ट किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि वहां काफी तेज हवा चल रही है। प्‍लेयर्स के की कैप भी हवा में रुक नहीं पा रही है। हवा के चलते खिलाड़ी भाग भी नहीं पा रहे हैं और प्रैक्टिस करने में भी काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है।