IND vs NZ: वेलिंगटन की पिच पर टी20 में औसतन कितने रन बनते हैं? तीसरे टी20 से पहले जानें मैदान के दिलचस्प आंकड़े

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही खेले गए मुकाबले में इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर बना था। 2019 में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए थे और जवाब में भारतीय टीम 139 रन पर ही ढेर हो गई थी। हालांकि, सबसे खास बात यह है कि उस मुकाबले में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा था, जो आज भी टीम इंडिया के स्कॉड में है और वह हैं भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर ने उस मुकाबले में चार ओवर में 47 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया था। भुवनेश्वर का इस सीरीज में प्रदर्शन अब तक खास नहीं रहा है। आठ ओवर में अब तक 99 रन देकर एक विकेट हासिल करने वाले भुवनेश्वर यहां अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेंगे।