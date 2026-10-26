IND vs NZ 3rd T20: वेलिंगटन में टीम इंडिया लगाएगी जीत की हैट्रिक? पिछले 6 सालों में यहां न्यूजीलैंड का ऐसा रहा है हाल

India vs New Zealand 3rd T20 Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का कारवां अब वेलिंगटन पहुंच चुका है, जहां टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, तो न्यूजीलैंड सीरीज की पहली जीत हासिल करना चाहेगा। साथ ही भारत के खिलाफ अपनी सरजमीं पर हार के सिलसिले को तोड़ना चाहेगा। हालांकि, वेलिंगटन के आंकड़े न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। यहां पर अब तक खेले गए 18 में से उसे सिर्फ 10 मैचों में जीत मिली है, जबकि आठ बार उसे हार का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल आंकड़े तो फिर भी ठीक हैं, लेकिन पिछले सात सालों के आंकड़े न्यूजीलैंड के कप्तान और खिलाड़ियों की टेंशन बढ़ा देंगे।