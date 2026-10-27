NZ vs IND: अर्शदीप सिंह के पास आज एक महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका, 2 विकेट लेते ही बनेंगे वर्ल्ड के नंबर-1 गेंदबाज

Arshdeep Singh T20I Record: भारत के स्‍टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने करियर का एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वह एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। अब भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 27 अक्‍टूबर को वेंलिंगटन के हेनरी स्‍टेडियम में भारतीय समयानुसार, दोपहर 12.30 बजे से खेला जाएगा। वेलिंगटन में खेले जाने वाले इस मैच में अर्शदीप के पास एक कैलेंडर साल में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले दुनिया के शीर्ष गेंदबाज (फुल मेंबर टीम) बनने का मौका है। दो विकेट लेते ही वह चार साल पुराना वर्ल्‍ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे।