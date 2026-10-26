जो रोहित-विराट भी नहीं तोड़ पाए, उस सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे संजू सैमसन! वेलिंगटन में करना होगा ये काम

आपको बता दें कि भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने साल 2022 में यह कारनामा किया था। सूर्या ने उस साल 31 मैचों में 1164 रन बनाए थे और 9 अर्धशतक लगाए थे। संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। संजू और अभिषेक इस साल 8-8 अर्धशतक लगा चुके हैं और अगर वेलिंगटन में अर्धशतकी पारी खेलते हैं तो वह सूर्या के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे और उसके बाद बचे हुए 2 मैचों में एक अर्धशतक और लगा लेते हैं तो वे सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।