पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका, स्टार ओपनर पथुम निसांका बाहर

Pathum Nissanka ruled out PAK vs SL Tests: श्रीलंका के स्‍टार ओपनर पथुम निसांका पाकिस्तान में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वे बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं। निसांका को 15 सदस्‍यीय टीम में चुना गया था, लेकिन वे मेडिकली फिट घोषित होने पर ही ट्रैवल करने वाले थे। श्रीलंका क्रिकेट के बयान जारी कर कन्फर्म किया है कि वे सीरीज के लिए समय पर फिट नहीं हो पाएंगे। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली इस सीरीज से पहले यह श्रीलंका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।