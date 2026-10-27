NZ vs IND: NZ vs IND: डेरिल मिचेल शतक से चूके, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने रखा 199 रन का लक्ष्य

भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले मेजबान टीम को बल्‍लेबाजी का न्‍योता दिया। कीवी टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्‍योंकि दूसरे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने टिम सेफर्ट को पवेलियन भेजकर महज 4 के स्‍कोर पर पहला झटका दिया। सेफर्ट 6 गेंदों पर सिर्फ दो रन बना पाए। इसके बाद न्‍यूजीलैंड ने शानदार कमबैक किया। जब फिन एलेन और डेरिल मिचे के बीच दूसरे विकेट के लिए 43 गेंदों पर 86 रन की साझेदारी हुई। कीवी टीम का दूसरा विकेट 8.3 ओवर में 90 के स्‍कोर पर एलेन के रूप गिरा। वह 25 गेंदों पर पांच छक्‍कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए।