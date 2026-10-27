IPL 2027: एल्बी मोर्कल की चेन्नई सुपर किंग्स के कोचिंग स्टाफ में एंट्री, संभालेंगे असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एल्बी मोर्कल चेन्नई सुपरकिंग्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं। बतौर खिलाड़ी 2008 से चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े थे। वे इसी फ्रेंचाइजी से 2013 तक खेले। उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुल 92 मैच खेले हैं। इसी अवधि के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 और 2011 में आईपीएल खिताब जीते थे। एल्बी मोर्कल चैंपियंस लीग टी20 का खिताब जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स टीम का भी हिस्सा थे। एल्बी मोर्कल को इसी साल जुलाई में साउथ अफ्रीका की T20 लीग SA20 की टीम जॉबर्ग सुपर किंग्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्टीफन फ्लेमिंग की जगह ली थी।