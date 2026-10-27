अभिषेक शर्मा के तूफानी शतक के बाद युवराज सिंह ने दिया चैलेंज, संजू सैमसन को किया सलाम

न्यूज़ीलैंड (New Zealand) के खिलाफ पांच टी20 मैचों की सीरीज़ के तीसरे मैच में जीत हासिल करते हुए भारत (India) ने 3-0 से अजेय बढ़त बना ली है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आज मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की। न्यूज़ीलैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाते हुए भारत को 199 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 13.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने तूफानी शतक बनाया। ओपनिंग करते हुए अभिषेक ने 38 गेंदों में 113 रन बनाए। मैच के बाद अभिषेक के मेंटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मज़ेदार अंदाज़ में उन्हें एक चैलेंज दे दिया।