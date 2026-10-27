PAK vs SL, ODI Tri-Series 2026: पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा श्रीलंका

पाकिस्तान से मिले 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अविष्का फर्नांडो और कुसल मेडिंस जल्द पवेलियन लौट गए। अविष्का फर्नांडो 16 रन और कुसल मेंडिस 8 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कामिंदु मेंडिस और पवन रत्नायके ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने 56 गेंदों में 52 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 18.1 ओवर में 2 विकेट पर 114 रनों तक पहुंचाकर टीम को जीत दिला दी। कामिंदु मेंडिस ने इस दौरान 60 गेंद में 8 चौके और 2 छक्के संग नाबाद 62 रन की पारी खेली। पवन रत्नायके 26 गेंद में 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे।