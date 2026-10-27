198 रन बनाकर खुश था न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर ने हार के बाद बताया टीम इंडिया ने आज क्या सिखा दिया

न्यूजीलैंड के स्कोर के बारे में बात करते हुए सैंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने इस बारे में थोड़ा आकलन कर लिया था। हमने एक बार फिर टॉस गंवा दिया। लेकिन जिस तरह डैरिल और बेवन जैकब्स ने मिलकर साझेदारी की, उससे हम 200 रन के स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। जाहिर तौर पर इस तरह की पिच पर 200 रन का स्कोर अच्छा होता। मुझे लगा कि उन्होंने आखिरी कुछ ओवरों में बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने सटीक यॉर्कर डालीं और हमारे लिए रन बनाना मुश्किल कर दिया। इसलिए, कुल मिलाकर हम अपने प्रदर्शन से ठीक-ठाक संतुष्ट थे। हम जानते थे कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी। लेकिन जब ओस आ जाती है, तो बल्लेबाजों को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। इस खेल में पावरप्ले की भूमिका बहुत अहम होती है और उन्होंने दिखाया कि पावरप्ले में किस तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए।'