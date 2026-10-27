IND vs NZ: 21 साल के टी20 इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, अभिषेक-सूर्यवंशी की जोड़ी ने बना डाला नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत टीम इंडिया ने सिर्फ 10 ओवर में ही 178 रन बना लिए थे। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के 10 ओवर में 178 रन बनाने के बाद जीत टीम इंडिया की तय हो गई थी। हालांकि, उसके बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन जरूर आउट हुए, लेकिन बचा हुआ काम तिलक वर्मा और नमन धीर ने मिलकर कर दिया। टीम इंडिया ने पांच मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला अब ऑकलैंड में 30 अक्टूबर को होगा, जबकि आखिरी और पांचवां मुकाबला हैमिल्टन में 1 नवंबर को खेला जाएगा।