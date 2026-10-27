12 साल बाद भी सुरेश रैना का रिकॉर्ड अभेद्य, अभिषेक शर्मा करीब पहुंचते-पहुंचते रह गए

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
Abhishek Sharma and Suresh Raina: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 35 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर आउट हुए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनका चौथा शतक है। हालांकि, ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो अभिषेक शर्मा एक बार फिर सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। रैना का यह रिकॉर्ड पिछले 12 साल से बरकरार है।
सुरेश रैना ने आईपीएल 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) के खिलाफ क्वालीफायर मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने इस मैच में महज 25 गेंदों में 12 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 87 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि, वह रन आउट हो गए थे। उनका यह रिकॉर्ड अब तक कायम है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने भले ही धुआंधार पारी खेली, लेकिन वह 25 गेंदों में 80 रन ही बना सके। इस तरह वह 25 गेंदों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सुरेश रैना के रिकॉर्ड से 7 रन पीछे रह गए।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने 18.13 के रन रेट से 100 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी की। इस प्रदर्शन के साथ दोनों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 से अधिक रनों की ओपनिंग साझेदारी के दौरान सबसे तेज रन रेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस सूची में इंग्लैंड के जोस बटलर और फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर हैं। दोनों ने 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में ओपनिंग करते हुए 16.08 के रन रेट से 100 से अधिक रनों की साझेदारी की थी। लिस्ट निम्नवत है।
|रन रेट
|खिलाड़ी
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|18.13
|अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी
|न्यूजीलैंड
|वेलिंगटन
|2026
|16.08
|जोस बटलर, फिल सॉल्ट
|दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|2025
|15.00
|हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स
|इंग्लैंड
|जोहान्सबर्ग
|2016
|15.00
|ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मरुमानी
|सेशेल्स
|नैरोबी
|2024
|14.83
|शाई होप, एविन लुईस
|इंग्लैंड
|ग्रोस आइलेट
|2024
|14.44
|अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन
|अफगानिस्तान
|दिल्ली
|2026
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