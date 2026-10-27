12 साल बाद भी सुरेश रैना का रिकॉर्ड अभेद्य, अभिषेक शर्मा करीब पहुंचते-पहुंचते रह गए

Abhishek Sharma and Suresh Raina: भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। न्यूजीलैंड से मिले 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने महज 35 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 38 गेंदों में 9 चौकों और 11 छक्कों की मदद से 113 रन बनाकर आउट हुए। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनका चौथा शतक है। हालांकि, ओवरऑल टी20 क्रिकेट की बात करें तो अभिषेक शर्मा एक बार फिर सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। रैना का यह रिकॉर्ड पिछले 12 साल से बरकरार है।