IND vs NZ: सूर्यवंशी-अभिषेक ने बना डाले 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए नहीं होगा आसान

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी डेरिल मिचेल को कैच देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले चार चौके और चार छक्के लगाकर 19 गेंदों में 45 रन की पारी खेल डाली। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा के छक्कों और चौकों की बारिश जारी रही। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 95 रन बना लिए थे, लेकिन अगले पांच रन बनाने के लिए उन्होंने छह गेंदें खेलीं और 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अभिषेक शर्मा के नाम है, जिन्होंने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में यह कारनामा किया था।