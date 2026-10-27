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IND vs NZ: सूर्यवंशी-अभिषेक ने बना डाले 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए नहीं होगा आसान

India vs New Zealand 3rd T20: वेलिंगटन में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा की तूफानी ओपनिंग ने T20 क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बना दिए। भारत ने पावरप्ले में 113 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में शतक जड़ा। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Updated: 27 Oct 2026, 8:50 PM IST

Abhishek Suryavanshi

अभिषेक और सूर्यवंशी (फोटो-BCCI)

Fastest Opening Partnership In T20I: मंगलवार को वेलिंगटन में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर पांच मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने तीन विकेट गंवाकर 20 ओवर में 198 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही और पावरप्ले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 113 रन जोड़ डाले। इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में पांच ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, जिन्हें तोड़ना अब किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा।

चौके के साथ पारी की शुरुआत

वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने उतरे और सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद पर जैकब डफी को चौका मार दिया। पहले ओवर में सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने एक-एक छक्का भी लगाया और कुल 26 रन बनाए। दूसरे ओवर में भी दो छक्के लगे और स्कोर 43 रन तक पहुंच गया। अगली दो गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने एक छक्का और एक चौका लगाया और 2.2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया, जो T20 क्रिकेट का संयुक्त रूप से सबसे तेज टीम अर्धशतक है।

इसके बाद 31 गेंदों में भारतीय टीम ने अपना शतक पूरा कर लिया और यह मेंस T20 का सबसे तेज ओपनिंग पार्टनरशिप का शतक भी है। इसके अलावा, दोनों ने 100 रन तक पहुंचने के लिए 18.3 के रन रेट से हर ओवर में रन बनाए। मेंस T20 के इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने 16 या उससे अधिक के रन रेट से 100 रन की ओपनिंग साझेदारी नहीं की थी।

5 ओवर में टीम का शतक

इसके अलावा, भारतीय टीम ने पांच ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया था। फुल मेंबर नेशंस के मेंस T20 रिकॉर्ड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पावरप्ले में भारतीय टीम का स्कोर 118 रन था और कोई विकेट नहीं गिरा था। यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले यह रिकॉर्ड रोमानिया के नाम था, जिसने सर्बिया के खिलाफ 2021 में 5.4 ओवर में 116 रन बनाकर जीत हासिल की थी। हालांकि, फुल मेंबर टीमों के रिकॉर्ड की बात की जाए, तो ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में स्कॉटलैंड के खिलाफ 113 रन बनाए थे।

इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी डेरिल मिचेल को कैच देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने आउट होने से पहले चार चौके और चार छक्के लगाकर 19 गेंदों में 45 रन की पारी खेल डाली। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा के छक्कों और चौकों की बारिश जारी रही। अभिषेक शर्मा ने 29 गेंदों में 95 रन बना लिए थे, लेकिन अगले पांच रन बनाने के लिए उन्होंने छह गेंदें खेलीं और 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। मेंस T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी अभिषेक शर्मा के नाम है, जिन्होंने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों में यह कारनामा किया था।

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Updated on:

27 Oct 2026, 8:50 PM IST

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