IND vs NZ: चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, इतिहास पलटने के लिए चाहिए सिर्फ 40 रन

अगर ऑकलैंड में अभिषेक शर्मा सिर्फ 40 रन बना देते हैं, तो वह एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। हालांकि, इस साल अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन ईशान किशन ने बनाए हैं। किशन ने 35 मैचों में 1,159 रन बना दिए हैं। हालांकि, पिछले दो मैचों से वह बाहर हैं। किशन ने इस साल सात अर्धशतकीय पारियां खेली हैं और एक शतक लगाया है। अगर वह चौथे मुकाबले में खेलते हैं, तो वह भी इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में क्या बदलाव होता है और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है।