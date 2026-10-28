28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के निशाने पर तीसरे T20I में बड़ा रिकॉर्ड, ऐसे ही खेले तो सूर्या को पीछे छोड़ रोहित-मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में होगी एंट्री

Abhishek Sharma T20I Record: भारत ने अभिषेक शर्मा के शतक की बदौलत मंगलवार को वेलिंगटन में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में अभिषेक ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अब तीसरे टी20 में उनके सामने सूर्यकुमार यादव का टी20 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड होगा। एक शतक और जड़ते ही वह सूर्या को पीछे छोड़कर रोहित शर्मा और ग्‍लेन मैक्‍सवेल के सबसे ज्‍यादा शतकों के स्‍पेशल क्‍लब में एंट्री कर लेंगे।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Updated: 28 Oct 2026, 9:38 AM IST

Abhishek Sharma T20I Records

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)

Abhishek Sharma T20I Century Record: भारत ने मंगलवार को यहां हेनरी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त बैटिंग की वजह से भारतीय टीम ने 199 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पहले छह ओवर में जादुई 118/0 का स्कोर बनाकर पावरप्ले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने इसके बाद भी तेज खेलना जारी रखा और महज 35 गेंदों पर अपना दूसरा सबसे तेज शतक पूरा किया और फिर भारत को सिर्फ 13.2 ओवर में जीत दिलाई। अभिषेक अगर आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो वह सूर्यकुमार यादव का सबसे ज्‍यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर रोहित शर्मा और ग्‍लेन मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में शामिल हो सकते हैं।

T20I में सबसे ज्‍यादा शतक लगाने वाले प्‍लेयर की लिस्‍ट में शीर्ष पर पहुंचने का मौका

बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा चार शतकों के साथ सबसे ज्‍यादा शतक लगाने वाले बल्‍लेबाजों की सूची में पांचवें स्‍थान पर हैं। सूर्यकुमार यादव, करनबीर सिंह और फिल साल्‍ट के भी इतने ही शतक हैं। एक शतक लगाते ही वह इन तीनों को पीछे छोड़कर पांच-पांच शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और ग्‍लेन मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में शामिल हो जाएंगे। वहीं, एक्टिव प्‍लेयर में इस मुकाम को हासिल करने वाले वह दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी बन जाएंगे।

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

रैंकबल्लेबाजटीममैचपारियांरनसर्वोच्च स्कोरस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतकछक्के
1ग्लेन मैक्सवेलऑस्ट्रेलिया1301182897145*154.42512150
1रोहित शर्माभारत1591514231121*140.89532205
2फिल सॉल्टइंग्लैंड65601852141*163.7441087
2करनबीर सिंहऑस्ट्रिया65642616164174.28420214
2अभिषेक शर्माभारत70692240135196.83414158
2सूर्यकुमार यादवभारत1131073272117162.94425179
3डेरियस विसरसमोआ2323845132142.013338
3मोहम्मद एहसानस्पेन2928903160174.323162
3आदिल बटइस्वातिनी36361355116166.2531078
3सबावून डाविजीचेक गणराज्य46451373115*137.853647

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Oct 2026, 9:38 AM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / अभिषेक शर्मा के निशाने पर तीसरे T20I में बड़ा रिकॉर्ड, ऐसे ही खेले तो सूर्या को पीछे छोड़ रोहित-मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में होगी एंट्री

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मिचेल स्‍टार्क ने टेस्‍ट क्रिकेट में रचा इतिहास, साउथ अफ्रीकी पारी को पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह ढेर कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

SA vs AUS 3rd Test, mitchell starc,
क्रिकेट

IND vs NZ: चौथे टी20 में अभिषेक शर्मा बना सकते हैं ‘महारिकॉर्ड’, इतिहास पलटने के लिए चाहिए सिर्फ 40 रन

New Zealand vs India
क्रिकेट

PAK Tri Series: अपने घर में चौथी बार ट्राई सीरीज का फाइनल खेलेगा पाकिस्तान, जानें पिछले तीनों खिताबी मुकाबलों का हाल

Shaheen Afridi on Shadab Khan
क्रिकेट

IND vs NZ: सूर्यवंशी-अभिषेक ने बना डाले 5 ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए नहीं होगा आसान

Abhishek Suryavanshi
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज के बाद कहीं खत्म न हो जाए करियर! टीम इंडिया की दूर नहीं हो रही ये टेंशन

team india
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.