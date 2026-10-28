Abhishek Sharma T20I Century Record: भारत ने मंगलवार को यहां हेनरी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त बैटिंग की वजह से भारतीय टीम ने 199 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पहले छह ओवर में जादुई 118/0 का स्कोर बनाकर पावरप्ले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने इसके बाद भी तेज खेलना जारी रखा और महज 35 गेंदों पर अपना दूसरा सबसे तेज शतक पूरा किया और फिर भारत को सिर्फ 13.2 ओवर में जीत दिलाई। अभिषेक अगर आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो वह सूर्यकुमार यादव का सबसे ज्‍यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर रोहित शर्मा और ग्‍लेन मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में शामिल हो सकते हैं।