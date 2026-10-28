भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)
Abhishek Sharma T20I Century Record: भारत ने मंगलवार को यहां हेनरी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ़ अपने तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त बैटिंग की वजह से भारतीय टीम ने 199 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पहले छह ओवर में जादुई 118/0 का स्कोर बनाकर पावरप्ले में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभिषेक ने इसके बाद भी तेज खेलना जारी रखा और महज 35 गेंदों पर अपना दूसरा सबसे तेज शतक पूरा किया और फिर भारत को सिर्फ 13.2 ओवर में जीत दिलाई। अभिषेक अगर आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करते हैं, तो वह सूर्यकुमार यादव का सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के स्पेशल क्लब में शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभिषेक शर्मा चार शतकों के साथ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं। सूर्यकुमार यादव, करनबीर सिंह और फिल साल्ट के भी इतने ही शतक हैं। एक शतक लगाते ही वह इन तीनों को पीछे छोड़कर पांच-पांच शतक लगाने वाले रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएंगे। वहीं, एक्टिव प्लेयर में इस मुकाम को हासिल करने वाले वह दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी बन जाएंगे।
|रैंक
|बल्लेबाज
|टीम
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|छक्के
|1
|ग्लेन मैक्सवेल
|ऑस्ट्रेलिया
|130
|118
|2897
|145*
|154.42
|5
|12
|150
|1
|रोहित शर्मा
|भारत
|159
|151
|4231
|121*
|140.89
|5
|32
|205
|2
|फिल सॉल्ट
|इंग्लैंड
|65
|60
|1852
|141*
|163.74
|4
|10
|87
|2
|करनबीर सिंह
|ऑस्ट्रिया
|65
|64
|2616
|164
|174.28
|4
|20
|214
|2
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|70
|69
|2240
|135
|196.83
|4
|14
|158
|2
|सूर्यकुमार यादव
|भारत
|113
|107
|3272
|117
|162.94
|4
|25
|179
|3
|डेरियस विसर
|समोआ
|23
|23
|845
|132
|142.01
|3
|3
|38
|3
|मोहम्मद एहसान
|स्पेन
|29
|28
|903
|160
|174.32
|3
|1
|62
|3
|आदिल बट
|इस्वातिनी
|36
|36
|1355
|116
|166.25
|3
|10
|78
|3
|सबावून डाविजी
|चेक गणराज्य
|46
|45
|1373
|115*
|137.85
|3
|6
|47
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग