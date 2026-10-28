South Africa vs Australia 3rd Test: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की टेस्‍ट सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला केपटाउन में खेला जा रहा है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेले जा रहे इस मैच के पहले दिन क्रिकेट का एक रोमांचक दिन देखने को मिला। साउथ अफ्रीका ने बल्ले से शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन के आखिर में ऑस्ट्रेलियाई टीम खासतौर पर मिचेल स्‍टार्क ने पासा पलट दिया। स्टार्क ने अपने करियर का 20वां टेस्ट पांच विकेट लेकर मेजबान टीम को 329 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई। जबकि एक समय प्रोटियाज टीम का स्‍कोर 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन था, यहां से स्‍टार्क ने सिर्फ 6 गेंदों में 4 विकेट लेकर विपक्षी टीम को ताश के पत्‍तों की ढेर कर दिया।