IND vs NZ: ऑकलैंड के ईडन पार्क में भी बोलती है बल्लेबाजों की तूती, जहां खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20I

New Zealand vs India 4th T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में मंगलवार को मेहमान टीम ने वेलिंगटन में जबरदस्‍त जीत के साथ सीरीज पर 3-0 से कब्‍जा कर लिया। अब इस सीरीज का चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। जहां श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया अपनी बढ़त को 4-0 करने के इरादे से उतरेगी, ताकि आखिरी मैच भी जीतकर कीवियों के घर में क्‍लीन स्‍वीप किया जा सके। वहीं, मेजबान न्‍यूजीलैंड अपने घर में सम्‍मान बचाने के इरादे से उतरेगी। इस मैच से पहले आज हम आपको ईडन पार्क के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं।