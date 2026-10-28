WPL 2027 Auction: मिनी ऑक्शन से पहले RCB ने बनाया खास प्लान, एक महीने पहले से कर रहे थे तैयारी

रंगराजन ने कहा, "पेरी हमारी टीम का बहुत जरूरी हिस्सा हैं। उन्होंने आरसीबी के लिए योगदान दिया है, चाहे हम जीतें या न जीतें। हमारी टीम में उनकी वापसी से हमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। हर कोई जानता है कि वह मैदान पर बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग में क्या करती हैं।" हेड कोच ने आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना को भारतीय टीम की पूर्णकालिक कप्तान बनने पर बधाई भी दी। उन्होंने कहा, "स्मृति इसकी हकदार हैं। मुझे लगता है कि वह भारतीय क्रिकेट की बहुत कीमती सेवक रही हैं। यह आरसीबी के लिए गर्व का पल है। हमारा कोई अपना देश को लीड कर रहा है।"