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ICC T20I Ranking: अभिषेक शर्मा बने नंबर-1 बल्लेबाज, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को हुआ नुकसान

आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी20i बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिर से टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर क्रमशः दो और 5 पायदान लुढ़क गए हैं। पढ़ें- पूरी रिपोर्ट।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 28 Oct 2026, 3:20 PM IST

ICC Men's T20I Rankings

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। (Photo- IANS)

ICC Rankings: आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जबकि भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को नुकसान उठाना पड़ा है। चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले में नहीं खेलने वाले ईशान किशन दो स्थान फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर 5 स्थान नीचे खिसककर नौवें नंबर पर आ गए हैं।

इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और जोस बटलर एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमशः चौथे और पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान एक स्थान की छलांग लगाकर दूसरे नंबर पर काबिज हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस और इंग्लैंड के फिल साल्ट भी एक-एक स्थान ऊपर चढ़कर क्रमशः छठे और सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, वेस्टइंडीज के शाई होप एक स्थान के सुधार के साथ आठवें नंबर पर आ गए हैं।

भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा शीर्ष 10 में अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं। वह 10वें नंबर पर काबिज हैं। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

अन्य बल्लेबाजों में श्रीलंका के पाथुम निसांका 11वें और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श 12वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड एक स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट एक स्थान फिसलकर 14वें नंबर पर आ गए हैं।

जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट 15वें स्थान पर काबिज हैं। इंग्लैंड के जैकब बेथेल एक स्थान के सुधार के साथ 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान एक स्थान फिसलकर 17वें नंबर पर आ गए हैं।

टी20I गेंदबाजी रैंकिंग: अक्षर पटेल टॉप-10 से बाहर

आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी20I गेंदबाजी रैंकिंग में भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल को नुकसान हुआ है। वह एक स्थान फिसलकर 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वह छह स्थान की छलांग लगाकर 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग के शीर्ष 10 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है।

अफगानिस्तान के राशिद खान अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के एडम जांपा दूसरे, इंग्लैंड के आदिल राशिद तीसरे, पाकिस्तान के अबरार अहमद चौथे और ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस पांचवें स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जैमी ओवरटन भी छठे नंबर पर बरकरार हैं।

न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर ने रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। वह सात स्थान ऊपर चढ़कर सातवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, बांग्लादेश के नसुम अहमद और मेहदी हसन एक-एक स्थान फिसलकर क्रमशः आठवें और नौवें नंबर पर आ गए हैं। इंग्लैंड के लियाम डॉसन एक स्थान नीचे खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

टी20I ऑलराउंडर रैंकिंग: सिकंदर रजा शीर्ष पर बरकरार

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टी20I ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, अफगानिस्तान के राशिद खान सात स्थान की छलांग लगाकर नौवें नंबर पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दो स्थान फिसलकर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को भी रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वह चार स्थान नीचे खिसककर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारत के अभिषेक शर्मा तीन स्थान फिसलकर 18वें नंबर पर आ गए हैं।

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Updated on:

28 Oct 2026, 3:20 PM IST

Published on:

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