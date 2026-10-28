ICC T20I Ranking: अभिषेक शर्मा बने नंबर-1 बल्लेबाज, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को हुआ नुकसान

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा टी20I ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, अफगानिस्तान के राशिद खान सात स्थान की छलांग लगाकर नौवें नंबर पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी दो स्थान फिसलकर 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को भी रैंकिंग में नुकसान हुआ है। वह चार स्थान नीचे खिसककर 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं, भारत के अभिषेक शर्मा तीन स्थान फिसलकर 18वें नंबर पर आ गए हैं।