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IND vs ZIM, Women 3rd ODI: वैष्णवी शर्मा की फिरकी में फंसी जिम्बाब्वे की टीम, भारत को दिया आसान लक्ष्य

IND-W vs ZIM-W, 3rd ODI: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमें वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में आमने-सामने हैं। वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जिम्बाब्वे ने भारत को जीत के लिए 132 रनों का लक्ष्य दिया है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 28 Oct 2026, 4:57 PM IST

India Women vs Zimbabwe Women.

भारतीय महिला क्रिकेटर वैष्णवी शर्मा । (Photo- X/@BCCIWomen)

India Women vs Zimbabwe Women 3rd ODI: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 39.5 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को जीत के लिए 132 रनों का लक्ष्य दिया है।

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Updated on:

28 Oct 2026, 4:57 PM IST

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