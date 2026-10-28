IND vs ZIM, Women 3rd ODI: वैष्णवी शर्मा की फिरकी में फंसी जिम्बाब्वे की टीम, भारत को दिया आसान लक्ष्य

India Women vs Zimbabwe Women 3rd ODI: भारत और जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 39.5 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट कर दिया। इस तरह जिम्बाब्वे की टीम ने भारत को जीत के लिए 132 रनों का लक्ष्य दिया है।