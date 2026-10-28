IND vs NZ: पहले 3 वनडे के लिए टीम इंडिया बदलेगी अपना बॉलिंग अटैक! प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस कर सकता है ये बॉलर

Team India ODI Squad for New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। चयनकर्ताओं ने 5 मैचों के लिए 2 अलग अलग टीम चुनी है, एक पहले 3 वनडे मैचों के लिए और दूसरी आखिरी 2 मैचों के लिए। हालांकि कई खिलाड़ी पाचों मैच खेलेंगे लेकिन कई खिलाड़ियों को सिर्फ 2 या 3 मैचों के लिए ही टीम में शामिल किया गया है। इस दौरान जब टीम का ऐलान हुआ था, तब ही प्रसिद्ध कृष्णा के खेलने पर सस्पेंस था और वह सीरीज से बाहर हो सकते हैं।