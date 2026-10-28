WPL 2027 Auction: सोफी मॉलिन्यू बनी नीलामी की पहली करोड़पति, UP Warriors ने 1.10 करोड़ में खरीदा

50 लाख रूपए बेस प्राइस होने के बावजूद यूपी वॉरियर्स ने सोफी पर दांव लगाते हुए उन्हें 1.10 करोड़ रूपए में खरीदा। वूमेंस प्रीमियर लीग 2027 का मिनी ऑक्‍शन शुरू होने से पहले यूपी वॉरियर्स के पास सबसे बड़ा 3.75 करोड़ रूपए का पर्स था और वो बड़ा दांव लगाने से पीछे नहीं हटने वाले थे और ऐसा ही देखने को मिला। यूपी वॉरियर्स ने सबसे ज़्यादा राशि सोफी पर ही खर्च की।। इसकी बड़ी वजह यह है कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज सोफी एक कमाल की ऑलराउंडर हैं। वह इस समय सभी फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान हैं और ऐसे में यूपी वॉरियर्स को उनसे काफी उम्मीदें हैं। यूपी वॉरियर्स ने अब तक एक भी बार डब्ल्यूपीएल का खिताब नहीं जीता है और ऐसे में सोफी को टीम का कप्तान भी बनाया जा सकता है।