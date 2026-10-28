SA vs AUS 3rd Test: तीसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की जीत बदल देगी WTC टेबल, टॉप 3 टीमों पर पड़ेगा असर

WTC Table 2025-27: साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के 329 रन के स्कोर को पार कर लिया है। साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मार्क्स एकरमैन के 95 और मार्को यानसेन की आखिर में 52 रनों की शानदार पारी की बदौलत 329 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 4 विकेट खोकर 330 रन बना लिए हैं और अब बढ़त के लिए खेल रही है। उसके अभी भी 6 बल्लेबाज बाकी हैं।