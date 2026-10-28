कौन है कर्स्टी गॉर्डन? जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने WPL ऑक्शन में 10 लाख रुपए में खरीदा

कर्स्टी गॉर्डन। (Photo- X/@WomenCricketHQ)
WPL 2027 auction: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के ऑक्शन में कुल 25 खिलाड़ियों को खरीदा गया। इनमें 18 भारतीय और 7 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहीं। यूपी वॉरियर्स ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सोफी मोलिन्यूक्स को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि भारतीय ऑलराउंडर स्नेह राणा को 30 लाख रुपए में टीम में शामिल किया। गुजरात जायंट्स ने जी कमलिनी को 40 लाख रुपए में खरीदा। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने किरण नवगिरे को 40 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया, जबकि स्पिनर कर्स्टी गॉर्डन को 10 लाख रुपए में खरीदा।
कर्स्टी गॉर्डन स्कॉटलैंड की स्पिनर हैं। उन्होंने महिला प्रीमियर लीग के ऑक्शन में 10 लाख रुपए के बेस प्राइस पर हिस्सा लिया था। स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करने से पहले गॉर्डन इंग्लैंड के लिए भी खेल चुकी हैं। उन्होंने एसोसिएट खिलाड़ी श्रेणी के तहत नीलामी में प्रवेश किया था। दिल्ली कैपिटल्स ने बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।
कर्स्टी गॉर्डन ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2018 में इंग्लैंड की ओर से पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला भी शामिल था। एंटीगुआ में खेले गए फाइनल मैच में इंग्लैंड को आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।
गॉर्डन ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने डेब्यू महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट हासिल किए थे। इस दौरान उन्होंने एक मेडन ओवर भी फेंका था।
कर्स्टी गॉर्डन इंग्लैंड की ओर से एक टेस्ट मैच भी खेल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में उन्होंने कुल तीन विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पहली पारी में एक और दूसरी पारी में दो विकेट चटकाए थे।
महिला प्रीमियर लीग 2024 के मिनी ऑक्शन में कुल 6.25 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस नीलामी में पांचों टीमों ने हिस्सा लिया था। यूपी वॉरियर्स ने सबसे अधिक 2.60 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1.10 करोड़ रुपए और दिल्ली कैपिटल्स ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 1.05 करोड़ रुपए खर्च किए। गुजरात जायंट्स ने 80 लाख रुपए, जबकि मुंबई इंडियंस ने कुल 70 लाख रुपए खर्च किए।
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