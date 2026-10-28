IND vs NZ: ऑकलैंड टी20 जीतते ही दुनिया की नंबर वन टीम बन जाएगी श्रेयस एंड कंपनी, जानें न्यूजीलैंड का क्या होगा हाल

टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि, दोनों टीमों के रेटिंग पॉइंट्स बराबर हैं। भारतीय टीम के 269 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि इंग्लैंड के भी 269 रेटिंग पॉइंट्स हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को चौथे टी20 मुकाबले में हरा देती है, तो वह पहले नंबर पर पहुंच सकती है। इसके बाद पांचवें टी20 मुकाबले में भी जीत हासिल करने से उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वहीं, अगर न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मुकाबले में भारत को हरा देती है, तो इंग्लैंड एक बार फिर नंबर-1 टीम बन सकती है और भारतीय टीम दूसरे स्थान पर खिसक सकती है।