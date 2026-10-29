ईशान किशन हुए फिट, तो कौन होगा बाहर? जानें चौथे T20I में कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11

IND vs NZ 4th T20I Playing 11 Prediction: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में श्रेयस अय्यर एंड कंपनी ने 3-0 से अजेय बढ़त हासिल करते हुए सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है। अब इसका चौथा मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुक्रवार को खेला जाएगा। जहां सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हल्‍की चोट की वजह से पिछले दो मैच मिस करने वाले ईशान किशन अगर इस मुकाबले के लिए फिट होते हैं, तो फिर किसको बाहर किया जाएगा? टीम मैनेजमेंट और हेड कोच गौतम गंभीर के लिए इस सवाल को हल करना एक बड़ी चुनौती होगा।