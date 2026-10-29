भारतीय क्रिकेट टीम। (Photo- X/@BCCI)
India T20Is record at Eden Park Auckland: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम ने टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए अभी तक के सभी मुकाबले जीते हैं। एक बार तो न्यूजीलैंड की टीम यहां भारत के सामने 200+ का लक्ष्य भी रख चुकी है, जिसे भी टीम इंडिया ने आसानी से हासिल किया है। इस तरह न्यूजीलैंड के इस होम ग्राउंड पर पूरी तरह भारत का दबदबा देखने को मिला है।
बता दें कि ऑकलैंड के ईडन पार्क पर टीम इंडिया ने अब तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना पहला मुकाबला साल 2019 में खेला था, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद 2020 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के अपने दौरे पर ईडन पार्क में दो मैच खेले और दोनों में ही जीत दर्ज की थी। एक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, तो दूसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।
|मैच की तारीख
|विपक्षी टीम
|नतीजा
|भारत की जीत का अंतर
|8 फरवरी 2019
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|7 विकेट
|24 जनवरी 2020
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|6 विकेट
|26 जनवरी 2020
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|7 विकेट
न्यूजीलैंड क्रिकेट की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑकलैंड में 30 अक्टूबर को खले जाने वाले चौथे टी20 मैच के सभी 40 हजार टिकट बिक चुके हैं। इस तरह इस मुकाबले के लिए स्टेडियम हाउसफुल रहने वाला है। यहां भारतीय टीम सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त के साथ जा रही है। तीसरे टी20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल की थी।
तीसरे मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल ने सिर्फ 52 गेंदों में 89* रन और फिन एलन ने 25 गेंदों में 40 रन बनाए थे। भारत ने अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी शतकीय पारी के दम पर 199 रनों के लक्ष्य को मात्र 13.2 ओवर में हासिल कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी ने भी 19 गेंदों में 45 रन की पारी खेली थी। ऑकलैंड में भी कुछ इसी तरह का मुकाबला होने की उम्मीद है।
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