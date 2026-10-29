बता दें कि ऑकलैंड के ईडन पार्क पर टीम इंडिया ने अब तक 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अपना पहला मुकाबला साल 2019 में खेला था, जहां भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। इसके बाद 2020 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के अपने दौरे पर ईडन पार्क में दो मैच खेले और दोनों में ही जीत दर्ज की थी। एक मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, तो दूसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी।