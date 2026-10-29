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SL vs ENG: श्रीलंका का टॉस जीतकर फिर गेंदबाजी का फैसला, क्‍या फिर इंग्‍लैंड की टीम रखेगी 400+ का लक्ष्‍य

SL vs ENG: पाकिस्‍तान में जारी ट्राई सीरीज के आखिरी लीग मुकाबले में इंग्‍लैंड के खिलाफ श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 29 Oct 2026, 1:29 PM IST

ENG vs SL

श्रीलंका बनाम इंग्‍लैंड मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: cricinfo)

SL vs ENG in Pakistan ODI Tri-Series 2026: पाकिस्‍तान में जारी वनडे ट्राई सीरीज में लीग चरण का आखिरी मुकाबला आज श्रीलंका और इंग्‍लैंड के बीच खेला जा रहा है। लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंकाई कप्‍तान कुसल मेंडिस ने टॉस जीतकर कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। उन्‍होंने बताया कि इसके पीछे की पहली वजह ओस है। फिर दूसरी बात यह है कि हमने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसीलिए हमने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। हमें पिछले कुछ मैचों की तरह ही एक अच्‍छा मैच खेलना होगा। फिर हमें मैच जीतना होगा, ताकि फ़ाइनल में जाने के लिए मोमेंटम मिल सके। हमने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। हम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं।

जेमी ओवरटन की जगह सोनी बेकर की वापसी

वहीं, इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक ने कहा कि मुझे पता है कि हमने वैसी सीरीज नहीं खेली, जैसी हम चाहते थे। इस सीरीज से आप बहुत सी पॉजिटिव बातें भी ले सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उम्मीद है कि हम इसे अच्छे से खत्म कर पाएंगे। यह क्रिकेट का हिस्सा है कि एक दिन वे गेम जीत गए और हम फाइनल में नहीं होंगे। उम्मीद है कि यह हमें एक साल में अच्छी स्थिति में पहुंचाने में मदद करेगा। हमने टीम में एक बदलाव किया है। जेमी ओवरटन की जगह सोनी बेकर आए हैं।

गद्दाफी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

गद्दाफी स्टेडियम में पिच बहुत बढ़िया रही है। इसमें बॉलर्स के लिए मदद होगी, जबकि रावलपिंडी की पिच बैटर्स के लिए अच्‍छी थी। पिच पिछली दो पिचों से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस पर घास कम है और ग्राउंड स्टाफ ने इसे बहुत ज़ोर से रोल किया है और इसे बहुत, बहुत हार्ड बना दिया है। काफी रोल की वजह से दरारें दिखने लगी हैं। आज यहां नई बॉल के साथ पेसर्स आगे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे और उनका भी थोड़ा दबदबा होगा।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

टॉम बैंटन, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जॉर्डन कॉक्स (विकेट कीपर), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, गस एटकिंसन, सोनी बेकर, हेनरी क्रोकोम्बे।

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन

कामिंडू मेंडिस, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), पवन रथनायके, जेनिथ लियानागे, दासुन शनाका, सहान अराचिगे, दुनिथ वेल्लालेज, ईशान मलिंगा, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका।

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29 Oct 2026, 1:29 PM IST

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