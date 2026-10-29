SL vs ENG in Pakistan ODI Tri-Series 2026: पाकिस्‍तान में जारी वनडे ट्राई सीरीज में लीग चरण का आखिरी मुकाबला आज श्रीलंका और इंग्‍लैंड के बीच खेला जा रहा है। लाहौर के गद्दाफी स्‍टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंकाई कप्‍तान कुसल मेंडिस ने टॉस जीतकर कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। उन्‍होंने बताया कि इसके पीछे की पहली वजह ओस है। फिर दूसरी बात यह है कि हमने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इसीलिए हमने पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। हमें पिछले कुछ मैचों की तरह ही एक अच्‍छा मैच खेलना होगा। फिर हमें मैच जीतना होगा, ताकि फ़ाइनल में जाने के लिए मोमेंटम मिल सके। हमने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। हम उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं।