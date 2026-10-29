श्रेयस अय्यर और मिचेल सैंटनर। (Photo- X/@BLACKCAPS)
New Zealand vs India 4th T20I Weather Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पांच मैचों की इस सीरीज के शुरुआती तीन मैच जीतकर भारत ने अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज पर कब्जा कर लिया है। अब चौथा मैच शुक्रवार 30 अक्टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। जहां भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए अगले मैच को जीतकर क्लीन स्वीप की ओर बढ़ना चाहेगी। लेकिन, खबर आ रही है कि इन दिनों ऑकलैंड का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। आज गुरुवार को वहां बारिश हो रही है। आइये एक नजर कल मैच के दिन मौसम के हाल पर डालते हैं।
एक्यूवेदर के मुताबिक, मौजूदा समय में ऑकलैंड में पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। हालांकि शुक्रवार को मौसम थोड़ा साफ होने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, मैच से पहले दिन के समय बारिश की 25 प्रतिशत संभावना है। हालांकि मैच के दौरान ये घटकर सिर्फ 3 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। लेकिन, तेज हवाओं के चलते मौसम कब पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
वेलिंगटन की तरह ही ऑकलैंड में भी तेज हवाएं परेशान कर सकती हैं। शुक्रवार को करीब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। ऐसे में माना जा सकता है कि दर्शकों को पूरा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हो सकती और बीच-बीच में भी बारिश थोड़ी रुकावट डाल सकती है।
|मैच की तारीख
|विपक्षी टीम
|नतीजा
|भारत की जीत का अंतर
|8 फरवरी 2019
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|7 विकेट
|24 जनवरी 2020
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|6 विकेट
|26 जनवरी 2020
|न्यूजीलैंड
|भारत जीता
|7 विकेट
श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव , नमन धीर, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सेफर्ट (विकेट कीपर), डेरिल मिचेल, बेवॉन जैकब्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, मैथ्यू फिशर, नाथन स्मिथ, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर और डेवोन कॉनवे।
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