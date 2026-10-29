New Zealand vs India 4th T20I Weather Report: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। पांच मैचों की इस सीरीज के शुरुआती तीन मैच जीतकर भारत ने अजेय बढ़त बनाते हुए सीरीज पर कब्‍जा कर लिया है। अब चौथा मैच शुक्रवार 30 अक्‍टूबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। जहां भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए अगले मैच को जीतकर क्‍लीन स्‍वीप की ओर बढ़ना चाहेगी। लेकिन, खबर आ रही है कि इन दिनों ऑकलैंड का मौसम काफी बिगड़ा हुआ है। आज गुरुवार को वहां बारिश हो रही है। आइये एक नजर कल मैच के दिन मौसम के हाल पर डालते हैं।