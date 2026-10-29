29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Hong Kong Sixes Rules: नो बॉल पर नहीं मिलेगा फ्री हिट, अर्धशतक के बाद रिटायर होंगे बल्लेबाज, हांगकांग सिक्‍सेस के दिलचस्प हैं नियम

Hong Kong Sixes 2026: हांगकांग सिक्सेस 2026 की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी और खिताबी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम ग्रुप C में पाकिस्तान और UAE के साथ है। इस टूर्नामेंट के खास नियम दूसरे क्रिकेट फॉर्मेट से अलग बनाते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Updated: 29 Oct 2026, 4:56 PM IST

Hong Kong Sixes

हांगकांग सिक्सेस (फोटो- Nitish Rana X)

Hong Kong Sixes 2026 Update: हांगकांग सिक्सेस 2026 की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जिसका खिताबी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन के चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया ग्रुप C में पाकिस्तान और UAE के साथ है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। भारत ने इस बार अपनी मजबूत टीम भेजी है, जिसकी अगुवाई क्रुणाल पांड्या करेंगे। स्क्वॉड में शशांक सिंह, टी नटराजन, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी और नितीश राणा जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये एक ऑलराउंडर्स का खेल है।

टूर्नामेंट के दिलचस्प नियम

इस टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प बात इसके नियम हैं। एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं और सभी छह बल्लेबाजी कर सकते हैं। एक पारी में 5 ओवर फेंके जाते हैं और पांच बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो छठा बल्लेबाज भी आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज को रनर बनाकर बैटिंग कर सकता है। आमतौर पर यह मैच 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाता है।

IND vs NZ 4th T20: ऑकलैंड में टीम इंडिया को हराना नहीं है आसान, एक जीत के लिए अब तक तरस रही न्यूजीलैंड

ये भी पढ़ें
IND vs NZ 4th T20

सबसे खास बात यह है कि यहां नो-बॉल पर फ्री हिट नहीं होता हालांकि नो या वाइड बॉल के लिए 2 अतरिक्त रन दिए जाते हैं। अगर कोई बल्लेबाज 50 रन पूरे कर लेता है, तो उसे रिटायर्ड होना पड़ता है। हालांकि, बाद में वह दोबारा बल्लेबाजी कर सकता है। इस टूर्नामेंट में विकेटकीपर को छोड़कर सभी को कम से कम एक ओवर डालना होता है और एक बॉलर ही दो ओवर डाल सकता है लेकिन वह लगातार 2 ओवर नहीं फेंक सकता।

2005 में टीम इंडिया बनी थी चैंपियन

सबसे खास बात यह है कि विकेटकीपर को छोड़कर यहां सभी गेंदबाजों को कम से कम एक ओवर डालना होता है। मतलब देखा जाए, तो हांगकांग सिक्सेस ऑलराउंडर का खेल है। टीम इंडिया का पाकिस्तान के साथ मुकाबला 30 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट के फाइनल में दो बार पहुंची है, जहां उसे 1996 में वेस्टइंडीज से हार का सामना करना पड़ा था, तो 2005 में वेस्टइंडीज को खिताबी मुकाबले में हराकर टीम इंडिया ने बदल पूरा किया और पहली बार खिताब जीता।

अब तक पाकिस्तान 6 बार यह टूर्नामेंट जीत चुका है, तो वहीं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने 5-5 बार खिताब पर कब्जा किया है। श्रीलंका की टीम दो बार चैंपियन रही है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और टीम इंडिया ने एक एक बार खिताब अपने नाम किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

29 Oct 2026, 4:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / Hong Kong Sixes Rules: नो बॉल पर नहीं मिलेगा फ्री हिट, अर्धशतक के बाद रिटायर होंगे बल्लेबाज, हांगकांग सिक्‍सेस के दिलचस्प हैं नियम

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

लाहौर में फिर गरजा बेन डकेट का बल्ला, खेल डाली 167 रन की तूफानी पारी

ben Duckett
क्रिकेट

ऑकलैंड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार, कभी भी न्यूजीलैंड से नहीं हारी

IND vs NZ 4th T20
क्रिकेट

Hong Kong Sixes: क्‍या 2 दशक के खिताबी सूखे को खत्म कर पाएगा भारत, क्या है इस बार भारतीय टीम की असली ताकत

Hong Kong Sixes 2026
क्रिकेट

NZ vs IND 4th T20I Weather Report: भारत-न्‍यूजीलैंड चौथे मैच से पहले ऑकलैंड में हो रही बारिश जानें कल मैच के दिन मौसम का हाल

NZ vs IND 4th T20I Weather Report
क्रिकेट

SL vs ENG: श्रीलंका का टॉस जीतकर फिर गेंदबाजी का फैसला, क्‍या फिर इंग्‍लैंड की टीम रखेगी 400+ का लक्ष्‍य

ENG vs SL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.