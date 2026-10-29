Hong Kong Sixes 2026 Update: हांगकांग सिक्सेस 2026 की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी, जिसका खिताबी मुकाबला 1 नवंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन के चार अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है। टीम इंडिया ग्रुप C में पाकिस्तान और UAE के साथ है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है। भारत ने इस बार अपनी मजबूत टीम भेजी है, जिसकी अगुवाई क्रुणाल पांड्या करेंगे। स्क्वॉड में शशांक सिंह, टी नटराजन, राहुल तेवतिया, राहुल त्रिपाठी और नितीश राणा जैसे स्टार खिलाड़ी भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये एक ऑलराउंडर्स का खेल है।