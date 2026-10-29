IND vs NZ 4th T20: ऑकलैंड में टीम इंडिया को हराना नहीं है आसान, एक जीत के लिए अब तक तरस रही न्यूजीलैंड

इस सीरीज में भी न्यूजीलैंड 3-0 से पीछे है। ऐसे में सीरीज की पहली जीत हासिल करने, ऑकलैंड में टीम इंडिया को पहली बार हराने और पिछले 7 सालों से अपनी ही सरजमीं पर टीम इंडिया के खिलाफ हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए कीवी टीम पूरी ताकत झोंकना चाहेगी। कीवी टीम के कोच का मानना है कि उनकी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है बस फिनिश नहीं कर पा रही है। हालांकि पिछले मुकाबले में न उनके बल्लेबाज चले और न गेंदबाज और जो भारतीय बल्लेबाजों ने गदर मचाया, उसकी तो न्यूजीलैंड ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी।