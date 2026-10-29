SL vs ENG 6th ODI: बेन डकेट ने लाहौर में खेली 167 रन की तूफानी पारी, इंग्लैंड ने श्रीलंका को दिया 397 रन का लक्ष्य

टॉम बैंटन 74 रन बनाकर दासुन शनाका की गेंद पर बोल्ड हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 44 रन की पारी खेली। विल जैक्स 30 रन बनाकर आउट हुए, तो बेन डकेट ने 167 रन की धमाकेदार पारी खेली। यह लाहौर में उनका लगातार दूसरा शतक है। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 105 रन की पारी खेली थी। हालांकि, इंग्लैंड की टीम उस मैच में हार गई थी और इस हार की वजह से उसे ट्राई सीरीज के फाइनल से बाहर होना पड़ा था।