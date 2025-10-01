मोहसिन नकवी भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने को तैयार, लेकिन सामने रखी यह ‘शर्त’

मोहसिन नकवी, पीसीबी चीफ, एसीसी चीफ (Photo Credit - IANS)
Asia Cup Trophy Controversy: एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एशिया कप ट्रॉफी समारोह को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से माफी मांगी है।
मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को निशाने पर लेते हुए उन तमाम खबरों को मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ''भारतीय मीडिया झूठ पर फलता-फूलता है, तथ्यों पर नहीं। मैं बिलकुल स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने बीसीसीआई से कभी माफी नहीं मांगी है और न ही मांगूंगा।''
उन्होंने आगे लिखा, ''यह मनगढ़ंत, बकवास और सिर्फ घटिया प्रचार है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अपने ही लोगों को गुमराह करना है। दुर्भाग्य से भारत क्रिकेट में राजनीति को घसीटता रहता है, जिससे खेल भावना को ठेस पहुंचती है।''
उन्होंने भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने के लिए शर्त रखते हुए लिखा, ''एसीसी अध्यक्ष होने के नाते मैं उस दिन ट्रॉफी सौंपने को तैयार था और अब भी तैयार हूं। अगर वे सचमुच इसे चाहते हैं तो वे एसीसी कार्यालय आकर मुझसे इसे ले सकते हैं।''
एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं। नकवी काफी देर मंच पर खड़े रहे, जिसके बाद अधिकारी ट्रॉफी वापस लेकर चले गए।
एसीसी की बैठक मंगलवार (30 सितंबर) को हुई थी। इस बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से बार-बार एशिया कप ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने को कहा था। बीसीसीआई की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एसीसी ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ट्रॉफी हमारी है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी।
