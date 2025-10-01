मोहसिन नकवी भारत को एशिया कप ट्रॉफी सौंपने को तैयार, लेकिन सामने रखी यह ‘शर्त’

एसीसी की बैठक मंगलवार (30 सितंबर) को हुई थी। इस बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी से बार-बार एशिया कप ट्रॉफी भारतीय टीम को सौंपने को कहा था। बीसीसीआई की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि एसीसी ट्रॉफी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ट्रॉफी हमारी है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी।