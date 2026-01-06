VHT: शतक से चूके देवदत्त पडिक्कल लेकिन रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

देवदत्त पडिक्कल इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में नजर आए। टूर्नामेंट की शुरुआत में पडिक्कल ने बैक-टू-बैक शतक लगाकर अपनी लय का संकेत दे दिया था। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 6 मैचों में 4 शतक जड़े। झरखंड के खिलाफ पहले मैच में 147 रन और केरल के खिलाफ 124 रन की पारी खेली। इसके बाद तमिल नाडु के खिलाफ वह 22 रन ही बना सके, लेकिन फिर पुडुचेरी (113 रन) और त्रिपुरा (108 रन) के खिलाफ शतकीय पारियां खेलकर अपनी फॉर्म साबित की। इसके बाद राजस्थान के खिलाफ इस छठे मुकाबले में भी उन्होंने 82 गेंदों पर 91 रन की पारी खेली और इसी के साथ टूर्नामेंट में 600 रन का आंकड़ा भी पार किया।