क्रिकेट

VHT: शतक से चूके देवदत्त पडिक्कल लेकिन रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में 600 से ज्यादा रन बनाकर इतिहास रच दिया। वह इस टूर्नामेंट में तीन अलग-अलग सीजन में 600 रन पार करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 06, 2026

Devdutt Padikkal

देवदत्त पडीक्कल (फोटो- Cricbuzz)

Devdutt Padikkal Record, Vijay Hazare Trophy: देवदत्त पडिक्कल अभी रेड-हॉट फॉर्म में चल रहे हैं। अपनी फॉर्म के अनुरूप ही प्रदर्शन कर पडिक्कल ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। कर्नाटक के लिए खेलते हुए पडिक्कल ने विजय हजारे ट्रॉफी में ऐसा कारनामा किया, जो इससे पहले कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था। राजस्थान के खिलाफ हुए मैच में पडिक्कल ने 91 रन की पारी खेली। इसी के साथ ही पडिक्कल ने इस टूर्नामेंट में एक बार फिर 600 से ज्यादा रन बनाकर नया इतिहास रच दिया।

तीसरी बार पार किया 600 का आंकड़ा

देवदत्त पडिक्कल ने अपने छठे मैच में राजस्थान के खिलाफ 91 रन की पारी खेली, जिसके साथ ही वह एक बार फिर 600 रन के क्लब में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ अब वह विजय हजारे ट्रॉफी में तीसरी बार 600 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में यह कारनामा करने वाले पडिक्कल पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2019-20 सीजन में उन्होंने 609 रन बनाए थे, जबकि 2020-21 सीजन में उनके बल्ले से 737 रन आए थे।

विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची काफी सीमित है। अब तक कुल 10 बल्लेबाज ही यह उपलब्धि हासिल कर सके हैं। पडिक्कल के अलावा मयंक अग्रवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ही ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार 600 रन का आंकड़ा छुआ है, लेकिन तीन बार ऐसा करने का रिकॉर्ड अब सिर्फ पडिक्कल के नाम दर्ज हुआ है।

शानदार फॉर्म में हैं पडिक्कल

देवदत्त पडिक्कल इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार फॉर्म में नजर आए। टूर्नामेंट की शुरुआत में पडिक्कल ने बैक-टू-बैक शतक लगाकर अपनी लय का संकेत दे दिया था। टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 6 मैचों में 4 शतक जड़े। झरखंड के खिलाफ पहले मैच में 147 रन और केरल के खिलाफ 124 रन की पारी खेली। इसके बाद तमिल नाडु के खिलाफ वह 22 रन ही बना सके, लेकिन फिर पुडुचेरी (113 रन) और त्रिपुरा (108 रन) के खिलाफ शतकीय पारियां खेलकर अपनी फॉर्म साबित की। इसके बाद राजस्थान के खिलाफ इस छठे मुकाबले में भी उन्होंने 82 गेंदों पर 91 रन की पारी खेली और इसी के साथ टूर्नामेंट में 600 रन का आंकड़ा भी पार किया।





Published on:

