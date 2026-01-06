AUS vs ENG: एशेज में फिर चमके स्टीव स्मिथ, इस मामले में डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ (फोटो- ESPNcricinfo)
Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के 384 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में तीसरे दिन की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 518 रन बना दिए हैं। कप्तान स्टीव स्मिथ 129 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इसी नाबाद शतकीय पारी के दौरान स्मिथ ने एक बार फिर अपने नाम बड़े रिकॉर्ड दर्ज कर लिए हैं। अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ, डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर आ गए हैं।
स्टीव स्मिथ ने इस शतकीय पारी के साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5085 रन बना दिए हैं। इसी के साथ वह डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। ब्रेडमैन के नाम 5028 रन दर्ज थे। वह अब किसी एक टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। इस सूची में उनका नाम सचिन तेंदुलकर, डॉन ब्रेडमैन और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के साथ शामिल हो गया है।
एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में स्टीव स्मिथ अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने जैक हॉब्स, एलन बॉर्डर और स्टीव वॉ जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। एशेज इतिहास में अब उनसे आगे सिर्फ डॉन ब्रेडमैन हैं, जिनके नाम 5028 रन दर्ज हैं। स्मिथ के नाम एशेज में 3682 रन हैं।
सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए टेस्ट मैचों में स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड भी बेहद मजबूत रहा है। SCG में उन्होंने 13 मैचों की 20 पारियों में ही 1225 रन बना लिए हैं और उनका औसत भी 72.05 का रहा है। इस दौरान उन्होंने 5 शतक भी जड़े। इस मामले में उनसे आगे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ही हैं, जिनके नाम 1480 रन दर्ज हैं और उन्होंने 6 शतक लगाए हैं।
