AUS vs ENG: एशेज में फिर चमके स्टीव स्मिथ, इस मामले में डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ रचा इतिहास

Australia vs England: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के 384 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में तीसरे दिन की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर 518 रन बना दिए हैं। कप्तान स्टीव स्मिथ 129 रन बनाकर नाबाद हैं। अपनी इसी नाबाद शतकीय पारी के दौरान स्मिथ ने एक बार फिर अपने नाम बड़े रिकॉर्ड दर्ज कर लिए हैं। अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ, डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर आ गए हैं।