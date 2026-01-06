Kapil Dev Birthday Special: ना मिली परफेक्ट ट्रेनिंग, ना कोई सुविधा, फिर भी इतिहास रच भारतीयों के दिल में बस गए कपिल देव

कपिल देव अपने डेब्यू के पांच साल के अंदर ही भारतीय टीम के कप्तान बन गए। 1983 के वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए भी उन्हें टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। उस समय भारतीय टीम को अंडरडॉग समझा जाता था। लेकिन उस टूर्नामेंट में भारत ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। भारत ने वेस्टइंडीज का विजयी रथ रोकते हुए वर्ल्ड कप को अपने नाम कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही कपिल देव वर्ल्ड कप जीतने वाले सबसे युवा कप्तान बन गए। यह रिकॉर्ड अब भी उन्हीं के नाम है। भारत के वर्ल्ड कप जीतने में भी कपिल देव की भूमिका अहम रही। गेंदबाजी में उन्होंने 8 पारियों में 12 विकेट झटके थे। इसी के साथ ही बल्लेबाजी में भी उन्होंने 8 पारियों में 60.60 की औसत और 108.99 की स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए और सर्वाधिक रन बनाने के मामले में पांचवें स्थान पर रहे। उनका यही ऑलराउंड प्रदर्शन भारत को विश्व चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण रहा। ज़िम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 175 रन की नाबाद पारी आज भी भारतीय फैंस के दिलों में बसी हुई है।