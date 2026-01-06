जो रूट और स्टीव स्मिथ जैसे खिलाड़ी रन बना रहे… मांजरेकर ने टेस्ट से किनारा करने वाले विराट कोहली को जमकर लताड़ा

मांजरेकर ने आगे कहा कि जो फॉर्मेट आपको सच में टेस्ट करता है, वह टेस्ट क्रिकेट है। दूसरी बात यह है कि वह इतने फिट हैं, बहुत ज्‍यादा फिट हैं तो आपको और भी ज्‍यादा लगता है कि वह शायद अपनी लड़ाई जारी रख सकते थे। फॉर्म में वापस आने के लिए भले ही उन्हें किसी सीरीज से बाहर कर दिया गया, लेकिन वह शायद फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में जा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में खेल सकते थे, भारत में और मैच खेल सकते थे, एक और वापसी करने की कोशिश कर सकते थे। जाहिर है, यह फैसला उनका है, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हां, जब जो रूट और स्‍टीव स्मिथ सेंचुरी बनाते हैं, तो थोड़ी निराशा और थोड़ा दुख होता, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की इतनी परवाह की थी, है ना?