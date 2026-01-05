Aus vs Eng: जो रूट ने शतक जड़ रचा इतिहास, पोंटिंग की बराबरी कर सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड की तरफ बढ़ाया एक और कदम

Aus vs Eng 5th Test Day 2 Highlights: ऑस्‍ट्रेलिया और इंग्‍लैंड के बीच पांचवां और आखिरी एशेज टेस्‍ट सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहले दिन 211/3 से आगे खेलते हुए इंग्‍लैंड ने दूसरे दिन लंच तक 6 विकेट के नुकसान पर 336 रन बना लिए हैं। अनुभवी स्‍टार बल्‍लेबाज जो रूट 200 गेंदों पर 14 चौके की मदद से 138 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस सीरीज में रूट का ये दूसरा और कुल 41वां टेस्‍ट शतक है। इस शतक के साथ ही रूट सबसे ज्‍यादा टेस्‍ट लगाने वाले संयुक्‍त रूप से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने ऑस्‍ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है।