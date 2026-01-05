5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद अब KKR को रिप्लेसमेंट की तलाश, ये खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार

Mustafizur Rahman Replacement: आईपीएल 2026 के लिए बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है। उनके स्थान पर अनसोल्ड लिस्ट में कुछ तेज गेंदबाज हैं, जिनको मुस्ताफिजुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर केकेआर अपनी स्क्वॉड में शामिल कर सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 05, 2026

Mustafizur Rahman Replacement

ये तेज गेंदबाज केकेआर के लिए हो सकते हैं मुस्ताफिजुर का रिप्लेसमेंट विकल्प (फोटो- IANS)

Mustafizur Rahman Replacement: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के शुरू होने से पहले ही एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ने सभी का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, आईपीएल 2026 के सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपनी स्क्वॉड में शामिल किया था। लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और वहां पर माइनोरिटी हिंदुओं पर हो रही हिंसा के चलते देशभर में इस निर्णय का विरोध होने लगा।

आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का फरमान सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट ले सकती है। आइए नजर डालते हैं आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे ऐसे ही कुछ तेज गेंदबाजों पर, जिन्हें केकेआर द्वारा रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है।

इन गेंदबाजों को शामिल करना चाहेगी केकेआर

केकेआर के लिए मुस्ताफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अनसोल्ड लिस्ट में बहुत ही सीमित विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन विकल्प ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन हैं। पिछले सीजन में वह केकेआर का ही हिस्सा थे। 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसके अलावा केकेआर ने 2024 के ऑक्शन में भी इन पर बोली लगाई थी, लेकिन अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाई। वह मुस्ताफिजुर की तरह ही लेफ्ट-आर्म गेंदबाजी प्रदान करते हैं।

जॉनसन के अलावा केकेआर की अगली पसंद वेस्टइंडीज के अल्ज़ारी जोसफ हो सकते हैं। उनके नाम आईपीएल इतिहास का सबसे अच्छा स्पैल (6/12) दर्ज है, जो उन्होंने 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए लिया था। आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। केकेआर के मेंटर ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करने के लिए रुचि दिखा सकते हैं।

इसी सूची में अगला नाम रिचर्ड ग्लीसन का आता है। ग्लीसन अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में SA20 के तीन मैचों में 8 विकेट चटका चुके हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए केकेआर की टीम उन पर भी निवेश कर सकती है। डेथ में गेंदबाजी के लिए वह एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

इन तेज गेंदबाजों पर भी रहेगी नजर

अनसोल्ड खिलाडियों की सूची में कुछ और भी ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्हें टीम में शामिल करने के लिए केकेआर देख सकती है। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएत्ज़ी भी केकेआर की पसंद हो सकते हैं। कोएत्ज़ी आईपीएल में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, उनके नाम आईपीएल के 14 मैचों में 15 विकेट दर्ज हैं। वह डेथ में अच्छी यॉर्कर्स डालने के अलावा वेरिएशंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही वह बल्लेबाजी में निचले क्रम में तेज गति से रन भी बटोर सकते हैं।

इनके अलावा राइली मेरेडिथ, फज़लहक फारुकी और झाए रिचर्डसन पर भी केकेआर की नजर हो सकती है। राइली मेरेडिथ अपनी गति और उछाल से किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। उनकी यह गेंदबाजी कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर प्रभावी साबित हो सकती है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फज़लहक फारुकी भी मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की स्क्वॉड का हिस्सा हैं। आईपीएल में वह राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के झाए रिचर्डसन के पास नई गेंद को स्विंग करवाने के साथ ही गेंदबाजी में वेरिएशंस भी उपलब्ध हैं। इससे वह मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग के बाद ICC का बड़ा एक्शन! जानें अब क्या होगा
क्रिकेट
ICC making New Schedule for T20 World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

05 Jan 2026 11:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद अब KKR को रिप्लेसमेंट की तलाश, ये खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी आज सीरीज जीतने के लिए मचाएंगे तबाही! भारत में यहां देख सकेंगे बिलकुल फ्री

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming
क्रिकेट

बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने की मांग के बाद ICC का बड़ा एक्शन!

ICC making New Schedule for T20 World Cup
क्रिकेट

Aus vs Eng: जो रूट ने किया एक और कारनामा, इस मामले में पोंटिंग के बाद अब जयवर्धने को भी पछाड़ा

Joe Root
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी समेत ये 7 खिलाड़ी 2026 में टीम इंडिया के लिए कर सकते हैं डेब्‍यू

Who players could debut for Team India in 2026
क्रिकेट

ILT20 फाइनल में नसीम शाह और कीरोन पोलार्ड की भिड़ंत, विवाद बढ़ता देख दौड़कर पहुंचे अंपायर, फिर…

Kieron Pollard vs Naseem Shah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.