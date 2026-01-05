मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद अब KKR को रिप्लेसमेंट की तलाश, ये खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार

इनके अलावा राइली मेरेडिथ, फज़लहक फारुकी और झाए रिचर्डसन पर भी केकेआर की नजर हो सकती है। राइली मेरेडिथ अपनी गति और उछाल से किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। उनकी यह गेंदबाजी कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर प्रभावी साबित हो सकती है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फज़लहक फारुकी भी मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की स्क्वॉड का हिस्सा हैं। आईपीएल में वह राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के झाए रिचर्डसन के पास नई गेंद को स्विंग करवाने के साथ ही गेंदबाजी में वेरिएशंस भी उपलब्ध हैं। इससे वह मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकते हैं।