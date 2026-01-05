मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद अब KKR को रिप्लेसमेंट की तलाश, ये खिलाड़ी हैं सबसे बड़े दावेदार

ये तेज गेंदबाज केकेआर के लिए हो सकते हैं मुस्ताफिजुर का रिप्लेसमेंट विकल्प (फोटो- IANS)
Mustafizur Rahman Replacement: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण के शुरू होने से पहले ही एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी ने सभी का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, आईपीएल 2026 के सीजन के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ की बड़ी बोली लगाकर अपनी स्क्वॉड में शामिल किया था। लेकिन बांग्लादेश में बिगड़ते हालात और वहां पर माइनोरिटी हिंदुओं पर हो रही हिंसा के चलते देशभर में इस निर्णय का विरोध होने लगा।
आखिरकार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्ताफिजुर को रिलीज करने का फरमान सुनाया और साथ ही यह भी कहा कि फ्रेंचाइजी उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट ले सकती है। आइए नजर डालते हैं आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे ऐसे ही कुछ तेज गेंदबाजों पर, जिन्हें केकेआर द्वारा रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है।
केकेआर के लिए मुस्ताफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट के तौर पर अनसोल्ड लिस्ट में बहुत ही सीमित विकल्प मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन विकल्प ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन हैं। पिछले सीजन में वह केकेआर का ही हिस्सा थे। 2025 के मेगा ऑक्शन में उन्हें 2.8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। इसके अलावा केकेआर ने 2024 के ऑक्शन में भी इन पर बोली लगाई थी, लेकिन अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाई। वह मुस्ताफिजुर की तरह ही लेफ्ट-आर्म गेंदबाजी प्रदान करते हैं।
जॉनसन के अलावा केकेआर की अगली पसंद वेस्टइंडीज के अल्ज़ारी जोसफ हो सकते हैं। उनके नाम आईपीएल इतिहास का सबसे अच्छा स्पैल (6/12) दर्ज है, जो उन्होंने 2019 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए लिया था। आईपीएल में वह मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेल चुके हैं। केकेआर के मेंटर ड्वेन ब्रावो वेस्टइंडीज के इस तेज गेंदबाज को टीम में शामिल करने के लिए रुचि दिखा सकते हैं।
इसी सूची में अगला नाम रिचर्ड ग्लीसन का आता है। ग्लीसन अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही में SA20 के तीन मैचों में 8 विकेट चटका चुके हैं। उनकी इस फॉर्म को देखते हुए केकेआर की टीम उन पर भी निवेश कर सकती है। डेथ में गेंदबाजी के लिए वह एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।
अनसोल्ड खिलाडियों की सूची में कुछ और भी ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्हें टीम में शामिल करने के लिए केकेआर देख सकती है। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज जेराल्ड कोएत्ज़ी भी केकेआर की पसंद हो सकते हैं। कोएत्ज़ी आईपीएल में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, उनके नाम आईपीएल के 14 मैचों में 15 विकेट दर्ज हैं। वह डेथ में अच्छी यॉर्कर्स डालने के अलावा वेरिएशंस भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही वह बल्लेबाजी में निचले क्रम में तेज गति से रन भी बटोर सकते हैं।
इनके अलावा राइली मेरेडिथ, फज़लहक फारुकी और झाए रिचर्डसन पर भी केकेआर की नजर हो सकती है। राइली मेरेडिथ अपनी गति और उछाल से किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते हैं। उनकी यह गेंदबाजी कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर प्रभावी साबित हो सकती है। अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फज़लहक फारुकी भी मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की स्क्वॉड का हिस्सा हैं। आईपीएल में वह राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के झाए रिचर्डसन के पास नई गेंद को स्विंग करवाने के साथ ही गेंदबाजी में वेरिएशंस भी उपलब्ध हैं। इससे वह मुस्ताफिजुर का एक रिप्लेसमेंट ऑप्शन हो सकते हैं।
