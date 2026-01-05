Ind U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी आज सीरीज जीतने के लिए मचाएंगे तबाही! भारत में यहां देख सकेंगे बिलकुल फ्री

Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: भारतीय अंडर-19 टीम और साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच आज सोमवार 5 दिसंबर को तीन मैचों की वनडे यूथ सीरीज का दूसरा मुकाबला बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी वाली टीम आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका की नजर बराबरी पर होगी। एक बार फिर सबकी नजरें 14 वर्षीय स्‍टार वैभव पर टिकी होंगी। फैंस को उम्‍मीद होगी कि वह एक बार फिर बड़े-बड़े शॉट्स के साथ बड़ी पारी खेलें। इस मैच को भारत में कब और कहां एकदम फ्री देखा जा सकता है? आइये इससे जुड़ी सभी डिटेल्‍स आपको बताते हैं।