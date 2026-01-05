Ind U19 vs SA U19: वैभव सूर्यवंशी आज सीरीज जीतने के लिए मचाएंगे तबाही! भारत में यहां देख सकेंगे बिलकुल फ्री

14 वर्षीय युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
Ind U19 vs SA U19 Live Streaming: भारतीय अंडर-19 टीम और साउथ अफ्रीका अंडर-19 टीम के बीच आज सोमवार 5 दिसंबर को तीन मैचों की वनडे यूथ सीरीज का दूसरा मुकाबला बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत ने 1-0 से बढ़त बना रखी है। वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी वाली टीम आज सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। वहीं, साउथ अफ्रीका की नजर बराबरी पर होगी। एक बार फिर सबकी नजरें 14 वर्षीय स्टार वैभव पर टिकी होंगी। फैंस को उम्मीद होगी कि वह एक बार फिर बड़े-बड़े शॉट्स के साथ बड़ी पारी खेलें। इस मैच को भारत में कब और कहां एकदम फ्री देखा जा सकता है? आइये इससे जुड़ी सभी डिटेल्स आपको बताते हैं।
बता दें कि सीरीज के पहले मैच में भारत ने डकवर्थ-लुईस मेथड के तहत 25 रन से जीत दर्ज की थी। हालांकि, सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे, इसलिए वे दूसरे वनडे में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ का इस बल्लेबाज ने सिर्फ 12 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 11 रन बनाए। एक समय भारत 67/4 के स्कोर पर मुश्किल में था। हालांकि, हरवंश पंगालिया और आरएस अंबरीश ने क्रमशः 93 और 65 रन बनाकर इंडिया को 50 ओवर में 301 रन तक पहुंचाया।
इसके बाद बारिश के चलते साउथ अफ्रीका सिर्फ 27.4 ओवर ही बल्लेबाज़ी कर पाई। 148/4 का स्कोर मेजबान टीम को मैच जिताने के लिए काफी नहीं था। साउथ अफ्रीका अब करो या मरो की स्थिति में है और सीरीज को तीसरे और आखिरी वनडे तक ले जाने के लिए जीत जरूरी है, जो बुधवार 7 जनवरी को उसी वेन्यू पर खेला जाएगा।
भारत U19 और दक्षिण अफ्रीका U19 के बीच दूसरा यूथ वनडे सोमवार 5 जनवरी को भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से शुरू होगा।
भारत U19 और दक्षिण अफ्रीका U19 के बीच दूसरा यूथ वनडे बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा।
भारत U19 और दक्षिण अफ्रीका U19 के बीच दूसरे यूथ वनडे का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर कोई आधिकारिक प्रसारण नहीं होगा।
भारत U19 और दक्षिण अफ्रीका U19 के बीच दूसरे यूथ वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग आधिकारिक YouTube हैंडल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (Cricket South Africa) पर उपलब्ध होगी।
वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), आरोन जॉर्ज (उप-कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन ए. पटेल, मोहम्मद एनां, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह, उद्धव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार।
मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेजे बासन, डेनियल बोसमैन, कॉर्ने बोथा, पॉल जेम्स, एनाथी खितशिनी टेम्बलेथु, माइकल क्रुइस्काम्प, अदनान लागडियन, बयांडा माजोला, अरमान मनैक, बंदिले मबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका, जेसन राउल्स, न्टांडोयेनकोसी सोनी, जोरिच वैन शाल्कविक।
