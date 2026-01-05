गर्दन पर रखा हाथ और फिर… सिडनी टेस्ट में भिड़े लाबुशेन और स्टोक्स, इंग्लिश कप्तान ने ऐसे लिया बदला, देखें VIDEO

इंग्लैंड के कप्तान बैन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच झड़प देखने को मिली (Photo - EspncricInfo)
Ben Stokes-Marnus Labuschagne Fight, Australia vs England, 5th Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आखिरी मुक़ाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है। इस मुक़ाबले में इंग्लैंड के कप्तान बैन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच झड़प देखने को मिली। जिसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई।
दरअसल इंग्लैंड द्वारा पहली पारी में बनाए गए 384 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड का विकेट 57 रन पर गिरा। लेकिन इसके बाद ट्रेवीस हेड और लाबुशेन ने मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर धुबनाई की। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन जोड़े। स्टोक्स इस साझेदारी से थोड़ा परेशान को गए और घुटने पर हाथ रखकर कुछ सोच रहे थे। तभी लाबुशेन ने उनके मज़े लेते हुए एक कमेंट पास किया।
स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास जाकर उनसे कुछ कहा। फिर भी जब लाबुशेन चुप नहीं हुए तो इंग्लैंड के कप्तान ने उनकी गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें समझने की कोशिश की। दोनों के बीच झड़प होती देख अंपायरों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। स्टोक्स को छेड़ना लाबुशेन को बहुत भारी पड़ा। इंग्लिश कप्तान ने अगले ही ओवर में लाबुशेन को जैकब बेथल के हाथों कैच आउट करा पवेलियन भेज दिया। लाबुशेन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके और 68 गेंद पर 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
पांचवें मुकाबले के दूसरे दिन इंग्लैंड को 384 रन पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्टंप्स तक 2 विकेट खोकर 166 रन बना लिए हैं। यहां से इंग्लैंड के पास 218 रन की बढ़त शेष है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड शतक से महज 9 रन दूर हैं।
