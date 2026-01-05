गर्दन पर रखा हाथ और फिर… सिडनी टेस्ट में भिड़े लाबुशेन और स्टोक्स, इंग्लिश कप्तान ने ऐसे लिया बदला, देखें VIDEO

स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास जाकर उनसे कुछ कहा। फिर भी जब लाबुशेन चुप नहीं हुए तो इंग्लैंड के कप्तान ने उनकी गर्दन पर हाथ रखकर उन्हें समझने की कोशिश की। दोनों के बीच झड़प होती देख अंपायरों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। स्टोक्स को छेड़ना लाबुशेन को बहुत भारी पड़ा। इंग्लिश कप्तान ने अगले ही ओवर में लाबुशेन को जैकब बेथल के हाथों कैच आउट करा पवेलियन भेज दिया। लाबुशेन अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके और 68 गेंद पर 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।