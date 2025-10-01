एशिया कप के सुपरस्टार बल्लेबाज ने ICC टी-20 रैंकिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली और मलान को छोड़ा पीछे

ICC Men's T20I Rankings: एशिया कप 2025 में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। दरअसल, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपनी बादशाहत तो बरकरार रखी ही है, लेकिन अब वह सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली और इंग्लैंड के डेविड मलान को भी पीछे छोड़ दिया है।