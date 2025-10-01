Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप के सुपरस्टार बल्लेबाज ने ICC टी-20 रैंकिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोहली और मलान को छोड़ा पीछे

Abhishek Sharma: भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में सात मैच खेले और सर्वाधिक 314 रन बनाए। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन की वजह से 25 वर्षीय बल्लेबाज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 01, 2025

Abhishek Sharma

अभिषेक शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)

ICC Men's T20I Rankings: एशिया कप 2025 में बल्ले से कमाल का प्रदर्शन करने वाले भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने आईसीसी की ओर से जारी ताजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। दरअसल, एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपनी बादशाहत तो बरकरार रखी ही है, लेकिन अब वह सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट हासिल करने करने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली और इंग्लैंड के डेविड मलान को भी पीछे छोड़ दिया है।

टी-20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अभिषेक की जबदस्त रेटिंग

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कोई भी क्रिकेटर 920 रेटिंग पॉइंट के आंकड़े को नहीं छू सका था, लेकिन एशिया कप 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन कर अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। अब अभिषेक शर्मा आईसीसी टी-20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 931 रेटिंग पॉइंट तक पहुंच गए हैं और वे इस आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले क्रिकेटर हैं। उन्होंने इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के डेविड मलान के 919 रेटिंग पॉइंट के रिकॉर्ड को तोड़ा।

इस लिस्ट में भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव ने 920 और विराट कोहली ने 904 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच और पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम आता है, जो क्रमशः 904 और 900 रेटिंग पॉइंट तक पहुंच पाए थे।

एशिया कप 2025 में अभिषेक ने बनाए सर्वाधिक रन

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में 7 मुकाबले खेले और 200 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 314 रन बनाए। उन्होंने टूर्नामेंट में तीन अर्द्धशतक भी लगाए और सर्वाधिक 19 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर रहे। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 75 रन था, जिसे उन्होंने 24 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था।

न्यूजीलैंड के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 10 गेंदों में आउट हो गए इतने बल्लेबाज
क्रिकेट

