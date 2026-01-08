MI vs RCB: मुंबई और बेंगलुरु के बीच पहला मुक़ाबला कल, मेगा ऑक्शन के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगी दोनों टीम, ऐसी होगी प्लेइंग 11

मुंबई इंडियंस जहां इस सीज़न शायद सबसे कम बदलाव के साथ खेलने उतरेगी तो वहीं बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा बदलाव एलिस पेरी का नहीं होना रहेगा। यह पहला सीजन है जब टीम पेरी के बिना मैदान में उतरेगी। फ्रेंचाईजी ने ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज जॉर्जिया वोल 60 लाख रुपये में खरीदा है। ऐसे में वह कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाजी करती हुई नज़र आएंगी। उनके अलावा नडीन डी क्लर्क, लॉरेन बेल और ग्रेस हैरिस अन्य विदेशी खिलाड़ियों के रूप में खेलेंगी।