8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

MI vs RCB: मुंबई और बेंगलुरु के बीच पहला मुक़ाबला कल, मेगा ऑक्शन के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगी दोनों टीम, ऐसी होगी प्लेइंग 11

MI vs RCB WPL 2026: मुंबई इंडियंस जहां इस सीज़न शायद सबसे कम बदलाव के साथ खेलने उतरेगी तो वहीं बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा बदलाव एलिस पेरी का नहीं होना रहेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 08, 2026

WPL Cricket Match

मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo - WPL Official Site)

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru Playing 11: वुमेन प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का पहला मुक़ाबला गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला जाएगाव। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में दोनों टीमें मेगा ऑक्शन के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगी। ऐसे में प्लेइंग 11 चुनना एक बड़ा सरदर्द होगा।

मुंबई इंडियंस जहां इस सीज़न शायद सबसे कम बदलाव के साथ खेलने उतरेगी तो वहीं बेंगलुरु के लिए सबसे बड़ा बदलाव एलिस पेरी का नहीं होना रहेगा। यह पहला सीजन है जब टीम पेरी के बिना मैदान में उतरेगी। फ्रेंचाईजी ने ऑस्‍ट्रेलियाई बल्‍लेबाज जॉर्जिया वोल 60 लाख रुपये में खरीदा है। ऐसे में वह कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सलामी बल्लेबाजी करती हुई नज़र आएंगी। उनके अलावा नडीन डी क्लर्क, लॉरेन बेल और ग्रेस हैरिस अन्य विदेशी खिलाड़ियों के रूप में खेलेंगी।

मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में ज्यादा बदलाव नहीं किया है। मुंबई के पास काफ़ी संतुलित इलेवन है जिसमें हीली मैथ्यूज़ के साथ कमालिनी के ओपनिंग करने की उम्मीद है। मैथ्यूज़ के अलावा इस सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी नैट सिवर-ब्रंट, शबनिम इस्माइल और अमीलिया कर विदेशी खिलाड़ी के रूप में खेलेंगी।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

मुंबई इंडियंस - हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जी कमालिनी (विकेटकीपर), हीली मैथ्यूज़, नैट सिवर-ब्रंट, अमीलिया कर, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, एस सजना, संस्कृति गुप्ता, शबनिम इस्माइल और शाइका इशाक।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - स्मृति मांधना (कप्तान), जॉर्जिया वॉल, डी हेमलता, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (विकेटकीपर), नडीन डी क्लर्क, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी और लॉरेन बेल।

ये भी पढ़ें

T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका, चोट के चलते NZ के खिलाफ सीरीज से बाहर हो सकता है ये स्टार खिलाड़ी
क्रिकेट
Tilak Varma Injured

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

WPL 2026

Published on:

08 Jan 2026 07:24 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / MI vs RCB: मुंबई और बेंगलुरु के बीच पहला मुक़ाबला कल, मेगा ऑक्शन के बाद पहली बार मैदान में उतरेंगी दोनों टीम, ऐसी होगी प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WPL 2026 Live Streaming: पहले ही मुक़ाबले में आमने सामने होंगी मंधाना और हरमनप्रीत, जानें कब, कहां और कैसे देखें MI vs RCB मैच

WPL Cricket Match
क्रिकेट

‘टेस्टिकुलर टॉर्शन’ की समस्या से जूझ रहे हैं तिलक वर्मा, जानें कितनी खतरनाक है ये बीमारी? नहीं खेल पाएंगे टी20 वर्ल्ड कप!

Tilak Verma Rhabdomyolysis
क्रिकेट

तिलक वर्मा की जगह इन तीन खिलाड़ियों को मिल सकता है टी20 टीम में मौका, एक 91.42 के औसत से बना रहा रन

tilak verma
क्रिकेट

27.3 ओवर में 16 रन नहीं बना पाई मुंबई, मयंक मारकंडे ने ऐसे पलटा मैच, पंजाब ने एक रन से जीता हारा हुआ मुक़ाबला

क्रिकेट

सरफराज खान ने अभिषेक शर्मा को जमकर कूटा, 15 गेंदों में फिफ्टी ठोकते हुए 310 के स्ट्राइक रेट से बनाए इतने रन

Sarfaraz Khan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.