न्यूजीलैंड के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 10 गेंदों में आउट हो गए इतने बल्लेबाज

NZ vs AUS 1st T20: न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, साथ ही उसके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Oct 01, 2025

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)

न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (फोटो- IANS)

NZ vs AUS 1st T20: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच माउंट माउंगानुई में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर शर्मनाक रिकॉर्ड बना बैठी। न्यूजीलैंड ने महज 1.4 ओवरों में अपने तीन बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पांचवां मौका था, जब इस टीम ने शुरुआती दो ओवरों में अपने तीन विकेट खो दिए। न्यूजीलैंड ने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ पारी के शुरुआती 2 ओवरों में 4 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए थे। इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2010 में महज 2 रन जुटाकर अपने तीन विकेट गंवाए।

1 रन पर गिरे थे 3 विकेट

टीम ने साल 2023 में अहमदाबाद के मैदान पर भारत के खिलाफ शुरुआती दो ओवरों में सिर्फ 5 रन जुटाकर 3 विकेट, जबकि उसी साल बांग्लादेश के खिलाफ नेपियर में 1 रन बनाकर 3 विकेट गंवा दिए थे। बुधवार को बे ओवल मैदान पर जारी इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए। कीवी टीम ने 1.4 ओवरों में अपने तीन विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद टॉम रॉबिन्सन ने डेरिल मिचेल के साथ चौथे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

डेरिल मिचेल 23 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने बेवोन जैकब्स के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की। बेवोन ने 21 गेंदों में 20 रन बनाए। टॉम रॉबिन्सन न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 66 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 106 रन की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेन ड्वारशुइस ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके, जबकि जोश हेजलवुड और मैथ्यू शॉर्ट ने एक-एक विकेट हासिल किया।

इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने 85 रनों की तूफानी पारी खेली तो ट्रेविस हेड ने 31, मैथ्यू शॉर्ट ने 29 और टिम डेविड ने 12 गेंदों में 21 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई।

Published on:

01 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / न्यूजीलैंड के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 10 गेंदों में आउट हो गए इतने बल्लेबाज

