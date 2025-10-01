न्यूजीलैंड के नाम हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, सिर्फ 10 गेंदों में आउट हो गए इतने बल्लेबाज

NZ vs AUS 1st T20: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच माउंट माउंगानुई में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर शर्मनाक रिकॉर्ड बना बैठी। न्यूजीलैंड ने महज 1.4 ओवरों में अपने तीन बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। टी20 क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पांचवां मौका था, जब इस टीम ने शुरुआती दो ओवरों में अपने तीन विकेट खो दिए। न्यूजीलैंड ने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ पारी के शुरुआती 2 ओवरों में 4 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए थे। इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ साल 2010 में महज 2 रन जुटाकर अपने तीन विकेट गंवाए।